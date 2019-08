Inter, ufficiale: a Icardi la maglia numero 7

LA DECISIONE

La notizia era già rimbalzata nei giorni scorsi e oggi è arrivata l'ufficialità. Perso il suo storico 9, andato sulle spalle del nuovo acquisto Romelu Lukaku, Mauro Icardi indosserà la casacca 7, un numero tanto caro ad un altro grande obiettivo nerazzurro, Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, a questo punto, potrà vestire il suo numero prediletto solo in caso di cessione di Maurito, che nel frattempo stasera si allenerà per la prima volta con i compagni a San Siro. Inter, aspettando Sanchez

Prima la sorta di 'reintegro', con la possibilità di allenarsi per la prima volta con il gruppo, poi l'iscrizione nella lista per la Serie A con il numero 7. Ma due indizi non fanno una prova e quindi nulla sembra essere cambiato nel rapporto tra Maurito e l'Inter, le cui mosse sembrano dettate dall'evitare qualsiasi accusa di mobbing e le conseguenti azioni legali. L'attaccante argentino rimane sempre sul mercato e non verrà convocato per la sfida di lunedì con il Lecce. Se non vorrà rinunciare al suo brand MI9 a questo punto non gli resta che la Juve (che non ha assegnato il 9) o il Napoli, dove la maglia è occupata da Verdi che però è sul piede di partenza.

I NUMERI DI MAGLIA DELL'INTER

1. Samir Handanovic

2. Diego Godin

5. Roberto Gagliardini

6. Stefan De Vrij

7. Mauro Icardi

8. Matias Vecino

9. Romelu Lukaku

10. Lautaro Martinez

11. Federico Dimarco

12. Stefano Sensi

13. Andrea Ranocchia

15. Joao Mario

16. Matteo Politano

18. Kwadwo Asamoah

19. Valentino Lazaro

20. Borja Valero

23. Nicolò Barella

27. Daniele Padelli

29. Henrique Dalbert

30. Sebastiano Esposito

31. Lorenzo Pirola

32. Lucien Agoumé

33. Danilo D'Ambrosio

37. Milan Skriniar

46. Tommaso Berni

77. Marcelo Brozovic

87. Antonio Candreva

95. Alessandro Bastoni