Inter U23 in Serie C 2025/26: via libera dopo l'esclusione della Spal

La mancata iscrizione della Spal alla Serie C 2025/26 dà il via libera alla nascita dell'Inter Under 23: ieri il Consiglio Federale ha deliberato la mancata concessione della Licenza Nazionale al club di Tacopina, c'è dunque spazio per la seconda squadra nerazzurra che avrà tempo fino al 18 luglio per completare tutti i passaggi formali. L'Inter U23 in questo modo diverrebbe la terza seconda squadra in Serie C dopo la Juventus Next Gen e l'Atalanta U23, mentre il Milan Futuro ripartirà dalla Serie D dopo la retrocessione di quest'anno.