Inter: turnover ok, niente infortuni e un passettino verso il Triplete

Per il quarto derby di fila l'Inter non riesce ad avere la meglio sul Milan, ma in casa nerazzurra possono comunque essere soddisfatti del pareggio ottenuto che lascia ancora apertissimi i giochi per la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Atteso da un ciclo di partite davvero impegnative, il cui primo grande spartiacque sarà la doppia sfida in Champions contro il Bayern Monaco, Inzaghi può vedere il bicchiere mezzo pieno, perché i suoi se la sono giocata alla pari e con un pizzico di fortuna in più avrebbero anche potuta portarla a casa. Mentre per il Milan la coppa nazionale rappresenta l'unico obiettivo rimasto in una stagione disgraziata, per l'Inter è il terzo trofeo in ordine di importanza dopo campionato ed Europa.