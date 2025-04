Coppa Italia, le pagelle dell'Inter: Calhanoglu, il gol più desiderato

Martinez 6,5 - Attento su Leao con una bella respinta di piede al 27', poi bravo anche ad uscire sempre con i piedi su Abraham. Incolpevole sull'1-0 dell'ex Roma. Conferma di essere più di un semplice secondo.



Bisseck 5 - Con Darmian soffre l'asse di sinistra Leao-Theo, ma ha l'aggravante che si fa sorprendere da Abraham a cui lascia davvero troppo spazio. Dopo Riad un altro derby da dimenticare. Si fa anche ammonire e Inzaghi lo toglie.



14' st Pavard 6 - Entra con voglia e mette una toppa ai tanti errori di Bisseck



De Vrij 6,5 - Nel primo tempo va vicino al gol, ma il suo colpo di testa è salvato da Abraham. In difesa solita gara attenta e di sostanza. Bravo a fermare Leao lanciato a rete. (34' st Acerbi sv)



Bastoni 6 - Rientra dopo il turno di squalifica contro l'Udinese. Gara attenta e senza particolari acuti.



Darmian 5,5 - Fatica in tandem con Bisseck a controllare le folate di Leao. Al contrario del compagno, però, tiene meglio la posizione.



Frattesi 5,5 - Nel primo tempo va vicino al gol proprio in chiusura, ma il suo colpo di testa schiacciato trova pronto Maignan. E' la sua unica iniziativa degna di nota.



14' st Mkhitaryan 6 - Con il suo ingresso la manovra nerazzurra migliora. Maignan gli nega il 2-1



Calhanoglu 7 - Bella la punizione nel finale del primo tempo, un po' troppo centrale e Maignan la alza sopra la traversa. Molto meglio quando dal limite fulmina il portiere francese per l'1-1. Non è ancora nella sua migliore versione ma in crescita. E chissà che goduria per il gol.



Barella 5,5 - L'impegno non manca, ma stasera fa rima con confusione. Gara sottotono, a Parma non ci sarà per squalifica e forse è un bene perché potrà così rifiatare un po'.



Carlos Augusto 5,5 - Dopo aver giocato da braccetto con l'Udinese, il brasiliano avanza di qualche metro al posto di Dimarco, ma senza la qualità e le giocate del compagno.



14' st Zalewski 6 - Ha sul piede il pallone del 2-1, ma Maignan è provvidenziale.



Thuram 6 - Nel primo tempo lavora soprattutto per i compagni, suo l'assist per De Vrij e sua l'iniziativa da cui nasce l'occasione per Frattesi. Nella ripresa si muove molto alla ricerca di spazi, ma senza trovare il guizzo vincente.



Correa 6 - Sua la prima conclusione in porta, un rasoterra bloccato in due tempi da Maignan. Poi piano piano sembra uscire dalla partita, ma si riscatta con l'assist a Calhanoglu. (45' st Berenbruch sv)



All. Inzaghi 6 - Fa un buon turnover, non si fa male nessuno e lascia aperto il discorso qualificazione. Rimane solo inspiegabile l'inizio secondo tempo dei suoi, usciti dal tunnel senza la giusta attenzione.