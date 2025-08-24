Cremonese, la vittoria contro il Milan vale tre record assoluti
24 Ago 2025 - 13:28
La vittoria della Cremonese contro il Milan porta ai grigiorossi tre record assoluti per il club che non aveva mai battuto i rossoneri, non aveva mai vinto a San Siro e non aveva mai conquistato i tre punti alla prima giornata di Serie A.
