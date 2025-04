Coppa Italia, le pagelle del Milan: Abraham, altro gol nel derby. Leao ispirato, male Pulisic

Maignan 7 - Correa gli scalda le mani con un rasoterra parato in due tempi, poi nel finale del primo tempo non si fa sorprendere dalla punizione centrale di Calhanoglu ed è provvidenziale sul colpo di testa schiacciato di Frattesi. Dice no anche al destro a giro di Barella, mentre vede partire in ritardo il tiro di Calha che passa sotto le gambe di Reijnders. Con la punta delle dita toglie il pallone di Mkhitaryan da sotto l'incrocio.