Thuram a San Siro per il concerto di The Weeknd: il francese fa tappa a Milano durante le vacanze

Il numero 9 nerazzurro ha condiviso nelle sue storie la spettacolare scenografia del concerto con la gigantesca statua di una dea dorata a sovrastare il palco e il prato dello stadio. Ovviamente, quello di Thuram a Milano non può considerarsi un vero e proprio ritorno, ma solo una breve tappa prima di continuare le sue vacanze. Il francese, infatti, avrà a disposizione almeno altre due settimane di riposo prima di aggregarsi al resto della squadra e iniziare la preparazione agli ordini di Chivu. Intanto Tikus si gode il riposo, e per una volta un San Siro sold out senza la pressione di dover fare gol...