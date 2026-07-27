IL RITORNO

Thuram a San Siro per il concerto di The Weeknd: il francese fa tappa a Milano durante le vacanze

Il francese, però, prolungherà le sue vacanze ancora per qualche settimana

27 Lug 2026 - 10:58
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Thuram è tornato a Milano, ma stavolta il calcio non c'entra. L'attaccante francese, che ha terminato la sua avventura al Mondiale in semifinale contro la Spagna, ieri sera era presente a San Siro per assistere al concerto di The Weeknd, una presenza che non sarà sicuramente passata inosservata, soprattutto a tifosi e appassionati. 

Il numero 9 nerazzurro ha condiviso nelle sue storie la spettacolare scenografia del concerto con la gigantesca statua di una dea dorata a sovrastare il palco e il prato dello stadio. Ovviamente, quello di Thuram a Milano non può considerarsi un vero e proprio ritorno, ma solo una breve tappa prima di continuare le sue vacanze. Il francese, infatti, avrà a disposizione almeno altre due settimane di riposo prima di aggregarsi al resto della squadra e iniziare la preparazione agli ordini di Chivu. Intanto Tikus si gode il riposo, e per una volta un San Siro sold out senza la pressione di dover fare gol...

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