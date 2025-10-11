Inter, Thuram punta il Napoli: a Roma un attacco nerazzurro "formato under"

Con Lautaro al rientro solo a metà settimana, per la sfida dell'Olimpico Chivu può contare sulla coppia Bonny-Esposito
© Getty Images
Obiettivo Napoli: Marcus Thuram punta a tornare in campo per la sfida contro i campioni d'Italia di sabato 25 ottobre. I tempi per un recupero lampo - per la Roma, per intenderci - non ci sono: tutt'al più, se settimana prossima arrivassero buone indicazioni, l'Inter potrebbe riavere il francese, almeno per la panchina, nella trasferta di Champions in Belgio contro l'Union, martedì 21.
Ad oggi, per quanto il recupero proceda senza intoppi e i nuovi controlli effettuati abbiano confermato i progressi sperati, la natura dell'infortunio patito contro lo Slavia Praga consiglia comunque prudenza: alla Pinetina si vuole scongiurare il rischio ricaduta per un muscolo, il bicipite femorale, che già in passato ha dato noia al francese.
Al momento è comunque presto per fare previsioni certe di formazione. Tuttavia, visto che lautaro rientrerà dal Sudamerica solo a metà settimana, a 48 ore o poco più dall'impegno dell'Olimpico (sabato 18 alle 20.45), non stupirebbe vedere la coppia Bonny-Esposito titolare contro i giallorossi: per Chivu, visto il rendimento dei due giovani attaccanti nerazzurri, tutt'altro che un problema.