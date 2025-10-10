Logo SportMediaset
AMICHEVOLE

Inter ko ai rigori, vince l'Atletico Madrid dopo l'1-1 dei primi 90'

I colchoneros conquistano la Reconstruction Cup, segnano Martin e Bisseck. Dal dischetto sbagliano Luis Henrique e Acerbi 

10 Ott 2025 - 22:32

L'Atletico batte l'Inter ai calci di rigore dopo l'1-1 nei primi 90 minuti e nell'amichevole in Libia conquista la Reconstruction Cup. Nei tempi regolamentari segnano Martin (sinistro sul primo palo al 35') e Bisseck (di testa su calcio d'angolo al 59'): dal dischetto, decisivi gli errori di Luis Henrique e Acerbi. Va a Simeone, dunque, l'antipasto della sfida che si giocherà in Champions il prossimo 26 novembre a Madrid.

LA PARTITA
Il primo round, tutt'altro che ufficiale e con tanti asterischi per via degli assenti, va all'Atletico, che a Bengasi, in Libia, si impone 5-3 sull'Inter ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Tanti cambi per Chivu, che senza i Nazionali schiera comunque Bisseck, Acerbi e Palacios dietro, con Darmian, Mkhitaryan, Diouf e a Luis Henrique a centrocampo e Bonny davanti. Partono però meglio i colchoneros, che si vedono annullare un gol per fuorigioco a Griezmann al 9', mentre poco dopo Martinez inizia la sua serie di parate su Almada. Al 35', però, l'1-0 per gli spagnoli è inevitabile, con il sinistro di Martin che brucia l'ex Genoa sul suo palo. Nella ripresa, Chivu riparte con gli stessi, per poi inserire il giovane Kaczmarski. Il pareggio arriva al 59': angolo di Mkhitaryan e colpo di testa vincente di Bisseck, che fa 1-1. Le ultime occasioni sono per Agbonifo e proprio per Kaczmarski: nel primo caso salva Musso, nel secondo la palla va al lato. Si va ai rigori per assegnare la Reconstruction Cup e dal dischetto la spunta l'Atletico, visto che tra gli spagnoli sbaglia solo Koke (traversa), mentre Musso ipnotizza Luis Henrique e Acerbi. Il 26 novembre, per la Champions League, sarà però partita vera.

inter
atletico madrid
amichevole

