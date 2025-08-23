Verona, Zanetti: "Non vediamo l'ora di iniziare, dobbiamo dare sempre il 100%"

"Non vediamo l'ora di iniziare, di affrontare questa Serie A con grande entusiasmo. Oggi abbiamo avuto anche l'onore di ricevere l'abbraccio della nostra gente. I nuovi hanno capito cosa significa l'Hellas per i veronesi. Dobbiamo sempre dare il 100% per noi, per il Club ma prima di tutto per i nostri tifosi, sono stati in tantissimi oggi a spingerci per questo nuovo inizio. Sarebbe bello se si potesse ripetere nel tempo". Così Paolo Zanetti, tecnico del Verona, alla vigilia del match valido per la 1a giornata di Serie A, in programma lunedì 25 agosto alle 18.30, al 'Bluenergy Stadium' contro l'Udinese. "La 'telenovela' Montipò? Non ho mai avuto l'indicazione 'se non rinnova non gioca', anzi. Le trattative per i rinnovi sono lunghe, non riguardano la parte tecnica. Se ne sta occupando il ds con l'entourage del giocatore. Io e Lorenzo siamo concentrati sul campo, lo vedo propenso e con la giusta mentalità, quando ha questo per noi fa la differenza e deve farla. Lunedì andrà in campo titolare", ha aggiunto. "Dobbiamo avere il cuore sempre oltre l'ostacolo, con la mentalità di dover lavorare, crescere, essere una squadra fin dal primo minuto. Sarà un campionato difficile, ma penso che certi limiti si possono colmare con il giusto atteggiamento e attitudine. Si può migliorare tanto, come abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo tanto lavoro da fare anche quest'anno, è evidente, so che io stesso devo lavorare tanto. Vedo i ragazzi predisposti, hanno voglia di fare, di imparare, di entrare subito nel nostro ambiente in modo veloce. Stanno arrivando calciatori di esperienza come Nelsson, un acquisto importante. Lavoriamo con fiducia per il futuro, nell'immediato dobbiamo dare il massimo, giocare le partite senza paura", ha proseguito.