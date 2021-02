Inter: Tapiro d'oro per Conte, ma lui lo rifiuta

Sono stati giorni turbolenti per Antonio Conte, tra l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, il dito medio e lo scambio di insulti con il suo ex presidente Andrea Agnelli e tutte le polemiche che ne sono seguite. Quanto basta per dirsi "attapirato". Il tecnico nerazzurro si è dunque guadagnato nuovamente le attenzioni di Valerio Staffelli, come già era avvenuto a novembre, ma questa volta ha deciso di non accettare il Tapiro d'oro e la consegna dell'inviato di Striscia la Notizia non è andata a buon fine...