Inter, su Twitter parte la sfida: "Li riconosci?"

L'emergenza coronavirus ha costretto il calcio e tutti gli altri sport allo stop e in questi giorni di isolamento e inattività siamo tutti alla caccia di qualche passatempo per alleviare la quarantena. In soccorso dei tifosi nerazzurri arriva l'Inter, che sul proprio profilo Twitter ha lanciato un'appassionante sfida ai suoi sostenitori: "Sapreste riconoscere questi giocatori della storia dell'Inter dalle emoji che li rappresentano?". "Chi sbaglia la 1 lo blocchiamo" aggiunge il club milanese.