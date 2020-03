Lautaro ha detto "sì" al Barcellona, ma non romperà con l'Inter

Sarà una lunga estate calda quella che attende l'Inter e Lautaro Martinez. L'attaccante, ormai è chiaro, resta il primo obiettivo del Barcellona e ogni giorno che passa il suo trasferimento nella Liga sembra sempre fare un passettino in avanti,. Stando a quanto trapela in Spagna, il "Toro" avrebbe dato il suo assenso per il passaggio in blaugrana e a questo punto resta "solo" che i due club trovino l'accordo economico. Pronta l'asta per Lautaro: 150 milioni in ballo

Detto che con il giocatore sarebbe stata già trovata un'intesa di massima (gli sarebbe stato anche assicurato un posto da titolare a fianco di Suarez in un attacco a due punte), adesso biosgna capire cosa il Barça potrà mettere sul tavolo in un periodo che si preannuncia di ristrettezze causa coronavirus. Di certo, però, l'Inter non è intenzionata a fare sconti o regali. Anzi.

Vedi anche inter Il Barcellona non molla Lautaro: si tratta con l'Inter Dal canto suo Martinez vorrebbe lasciare i nerazzurri in modo amichevole, senza assolutamente forzare la mano e riconoscendo al club milanese il fatto di averlo lanciato nel calcio che conta. Ma adesso vuole fare un salto in avanti (leggi Champions League) e Barcellona gli sembra la piazza giusta. Nonostante Suning gli abbia fatto un'ottima proposta per il prolungamento del contratto.

L'Inter, comunque, si fa forte del fatto che sull'argentino ci sono anche Chelsea e Manchester City e per questo, se lo cederà, non lo farà certo a prezzo di saldo. L'intenzione è quella di avvicinare il più possibile quel centinaio di euro previsti dalla clausola.