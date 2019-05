Inter, Steven Zhang a Conte: "Mister, scriviamo la storia insieme"

31/05/2019

Oggi è un giorno importante per l'Inter con l'arrivo di Conte. E' questo il più importante da quando è all'Inter? "Credo che ogni giorno sia importante per l'Inter e ogni giorno sia importante per me. L'Inter è una delle società e uno dei patrimoni più importanti del Gruppo Suning e la nostra missione rimane sempre la stessa: rendere questo progetto il migliore possibile e portare questo club tra i migliori al mondo". Parole del presidente nerazzurro Steven Zhang rilasciate al canale ufficiale nerazzurro. "Credo che oggi sia un giorno emblematico del nostro modo di lavorare, di parlare con i fatti. Stiamo lavorando per identificare le figure migliori e più adatte a questa società e al nostro progetto per portare questo club sul tetto del mondo. Conte non so se è il migliore di tutti ma è sicuramente tra i migliori allenatori al mondo. Finalmente siamo riusciti a portarlo qui. C'è un rapporto di fiducia e rispetto sia da parte della società che da parte di Conte perché lui crede nel nostro progetto. Conosciamo il suo percorso da allenatore e la sua mentalità vincente. Un tecnico che vuole vincere e che ci può aiutare a crescere. E' sicuramente il genere di allenatore che vogliamo per portare avanti il nostro progetto e riportare il club dove merita di stare. Vogliamo vincere dei titoli e vogliamo offrire la miglior esperienza possibile a tutti i tifosi del mondo".