Inter, Stellini parla al posto di Conte: "Gli episodi di stasera si commentano da soli..."

Il vice allenatore dopo la Juve: "Resta la gioia scudetto. Siamo venuti qui per vincere e abbiamo fatto bene"

Dopo la sconfitta con la Juve, Antonio Conte non parla come da programma e ai microfoni si presenta Cristian Stellini. "Come sta vivendo Conte questo momento? Con serenità, in questo momento ci stiamo godendo appieno il momento - ha spiegato il vice allenatore dell'Inter -. Abbiamo ancora una settimana per onorare e dimostrare di essere la squadra più forte in questo campionato. Lo stiamo facendo con la giusta mentalità, anche oggi l'abbiamo dimostrato". "La squadra in campo ha fatto quello che doveva e resta la gioia di aver vinto lo scudetto - ha aggiunto -. Poi certi episodi sono talmente chiari ed evidenti che si commentano da soli...". Getty Images

"Abbiamo fatto quello che dovevamo - ha aggiunto Stellini -. I ragazzi sono stati bravi e han giocato una buona gara. Poteva andare meglio. Volevamo onorare l'impegno e lo scudetto che avevamo vinto". "Già l'anno scorso avevamo fatto una stagione importante - ha proseguito -. Quest'anno abbiamo vinto lo scudetto e in futuro dovremo migliorare nell'approccio alle grandi gare e alla Champions League". "Dovremo migliorare in nostri risultati in Europa e dobbiamo alzare il livello tecnico - ha aggiunto il vice di Conte -. Creiamo molte occasioni da gol , ma non sempre le abbiamo concretizzate nel modo migliore". "Abbiamo grandi margini per fare più gol e gestire meglio i momenti della gara - ha spiegato -. L'esperienza nelle gare di alto livello aiuta sempre".

Poi qualche battuta sulla prestazione di Lautaro Martinez: "E' un attaccante che ricorda Aguero. Ha tanti margini di miglioramento ed è cresciuto molto perché ha lavorato tanto". "Fa anche tanto lavoro sporco per la squadra - ha aggiunto -. Non è facile da trovare in un attaccante con le sue caratteristiche". "Siamo molto contenti di lui, non ascoltiamo i rumors di mercato sul suo conto - ha concluso Stellini -. E' un giocatore dell'Inter e l'Inter vuole tenerselo molto stretto".