Il Galatasaray saluta Icardi: il messaggio del club turco per l'attaccante

16 Lug 2026 - 12:29
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Icardi  © Getty Images

Icardi  © Getty Images

Termina l'avventura di Mauro Icardi al Galatasaray, dopo 65 gol segnati in Super Lig e la vittoria di 4 campionati, una coppa di Turchia e una supercoppa. Il club ha deciso di omaggiare sui social l'attaccante argentino con un lungo e toccante messaggio: "Oggi non parliamo di un addio, ma di eredità. Il fatto che non indossi più la maglia del Galatasaray non cambierà mai il posto che occupi nei nostri cuori. Perché hai conquistato l'affetto di ogni tifoso del Galatasaray, dai più piccoli ai più grandi. Al di là dei gol che hai segnato, dei titoli di capocannoniere, dei record che hai battuto e dei trofei che hai sollevato, hai vissuto la passione per il Galatasaray e l'hai trasmessa a milioni di persone. Non sei soltanto un giocatore che ha scritto il proprio nome a lettere d'oro nella storia del club: sei ormai una leggenda indimenticabile del Galatasaray e lo resterai per sempre. Caro capitano, hai fatto innamorare un'intera generazione del Galatasaray. Se oggi tanti bambini dicono con orgoglio: "Sono tifoso del Galatasaray", è anche grazie a te. Tutti i tifosi del Galatasaray lo sanno...Un amore così non si dimentica mai".

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