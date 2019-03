Inter, Spalletti: "Vittoria di carattere, ma a volte siamo timidi"

10/03/2019

Tre punti contro la Spal per tenere la scia del Milan una settimana prima del derby. Luciano Spalletti porta a casa i tre punti nell'emergenza: "Abbiamo fatto un secondo tempo di carattere - ha commentato il tecnico dell' Inter -, ma dovevamo fare meglio dall'inizio. Eravamo timidi e insicuri, dopo il gol è cambiato tutto". Ancora assente Icardi: "Non ne parlo. Noi abbiamo l'obiettivo di vincere, Politano e Lautaro hanno fatto molto bene".

Gli infortuni di Miranda e Brozovic hanno aumentato le difficoltà iniziali dell'Inter che nel primo tempo, al netto del gol annullato a Lautaro, è apparso poco pericoloso: "Ci siamo fatti strozzare da questa difficoltà che a volte ci succede, però si perdono quelle che sono le nostre qualità e si diventa più timidi e insicuri. Ci sta di essere emozionati a San Siro, però sei un calciatore dell'Inter e devi assolutamente vincere questa partita e diventa tutto più normale e più semplice. Abbiamo il fuoco dentro, ogni tanto diventa una fiammella".



Il dito è puntato su due giocatori meno impiegati come Gagliardini e Dalbert: "Dopo il gol Gagliardini è diventato un altro giocatore e tutti avevano un'altra convinzione. Dalbert sarà un grande calciatore, nel secondo tempo quando ha lasciato andare la gamba ha spaccato la fascia sinistra. Questa squadra non ha paura, è timida: sono due cose diverse e si fa trascinare in altre situazioni durante la partita".



In gol ancora Politano: "Ha fatto una bella giocata - ha concluso Spalletti -, ma anche Lautaro ha fatto una grande prestazione. Abbiamo giocato un secondo tempo di carattere perché noi siamo qui per vincere. Icardi? Non ne parlo, tanto quello che dico viene sempre interpretato male".