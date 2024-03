Inter: Sommer rientra dopo l'infortunio in Nazionale, attesa per gli esami

INTER

L'infortunio del portiere altro motivo di apprensione in casa nerazzurra dopo quello di de Vrij

© Getty Images Prima De Vrij e ora Sommer. Per l'Inter un'altra brutta notizia dai giocatori impegnati in Nazionale. Problemi alla caviglia destra per il portiere svizzero dopo un contrasto in area con l'ex atalantino Hojlund nell'amichevole contro la Danimarca. A confortare l'ambiente nerazzurro c'è il fatto che il giocatore è uscito sulle sue gambe, anche se - riferisce la tv svizzera RSI - la caviglia di Sommer "era molto gonfia" e il portiere aveva "molto dolore" dopo aver lasciato lo stadio e raggiunto l'albergo.

Vedi anche inter Calhanoglu: "Manca poco allo scudetto, io resto all'Inter"

Sommer potrebbe effettuare accertamenti già in giornata con lo staff medico svizzero e poi rientrare a Milano. "Visto che all'inizio ha potuto continuare a giocare, spero che l'infortunio non sia grave. Non nascondo un po’ di preoccupazione", ha detto il ct degli elvetici Murat Yakin.



Intanto lunedì o al massimo martedì sono previsti nuovi esami per Stefan de Vrij dopo il problema agli adduttori accusato nel ritiro con la Nazionale olandese. Il giocatore ha già effettuato accertamenti con lo staff medico degli Orange ma l'Inter vuole avere un quadro più chiaro del problema. Di certo a questo punto de Vrij salterà l'impegno casalingo contro l'Empoli di Pasquetta alla ripresa del campionato. Inzaghi è di riaverlo già per la trasferta di Udine di lunedì 8. Intanto la squadra tornerà ad allenarsi mercoledì: alla ripresa il tecnico nerazzurro potrà contare sul doppio recupero di Carlos Augusto e Sensi.