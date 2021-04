Inter, Skriniar: "Non ci aspettavamo un vantaggio così, Conte ci dice di non fare calcoli"

INTER

Il difensore nerazzurro sul tecnico: "Ci dice ogni giorno che dobbiamo lavorare, fare ogni allenamento senza guardare quante giornate mancano"

"Non avremmo mai pensato di avere questo vantaggio a otto partite dalla fine". Undici le vittorie di fila in campionato, undici i punti di vantaggio sul Milan secondo e tredici i punti che dividono l'Inter dalla conquista dello scudetto. Ma Milan Skriniar non fa conti: l'obiettivo è fare sempre meglio e arrivare il più in alto possibile. "Conte ci dice ogni giorno che dobbiamo lavorare, fare ogni allenamento senza guardare quante giornate mancano e pensare all'avversario che ci aspetta senza fare calcoli. Poi lo scudetto prima arriva meglio è".

Uno dei punti di forza dell'Inter di Conte è la difesa, la migliore della Serie A insieme a quella della Juve con 27 gol subiti in 30 giornate. "Non difendiamo solo noi tre in difesa, difende tutta la squadra. Merito anche di attaccanti e centrocampisti - ha proseguito Skriniar in un'intervista a Sky - L’importante è sapere che davanti abbiamo giocatori forti che tengono la palla e che possono fare gol da ripartenza, da tiro da fuori area o da dentro l'area". Su Eriksen, che si è preso l'Inter dopo i momenti difficili e le tante panchine: "Christian ora capisce quasi tutto. Sapevamo che era forte, aveva bisogno un po' di tempo ma sta facendo molto bene. Ci dà una grande mano in fase offensiva ma anche difensiva".