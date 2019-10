Inter, Skriniar: "La Juve è più matura di noi"

"Siamo entrati male in partita e abbiamo subito gol dopo 4 minuti. La Juve è più matura di noi". L'ammissione arriva dal difensore dell'Inter Milan Skriniar in esclusiva a Tiki Taka. "Si vede quando c'è da gestire la palla, loro sanno farlo - ha detto lo slovacco analizzando la sconfitta di San Siro - Questa è la differenza tra noi e loro. Noi dobbiamo trovare i tempi giusti per attaccare e per tenere il pallone".