Inter, le pagelle: bene Lautaro, meno Lukaku. Vecino fa rimpiangere Sensi

Handanovic 6 Viene bucato dopo 4 minuti da Dybala, la botta dell’argentino passa tra le gambe di Skriniar ma lui parte leggermente in ritardo. Si rifà però su Cristiano Ronaldo al 40esimo, respingendo una botta forte ma centrale dal limite. Coraggioso, reattivo ed efficace su Dybala a inizio ripresa, essenziale sulla conclusione di CR7 al 70 esimo. Non può nulla contro il rasoterra vincente di Higuain.

Godin 6 Esperienza e fisicità per contrastare Ronaldo. Spazza quando serve, senza badare al sottile, dove il fisico non lo sorregge arriva con l’esperienza. Il duello con CR7 è da scintille, ma la garra è da leader. Esce, perché non al meglio, a inizio ripresa.

Bastoni 5.5 (dal 9 della ripresa) Entra bene in partita ma si fa sorprendere da Higuain. Peccato di gioventù.

De Vrij 6 Meno sicuro e preciso rispetto a quanto ci ha sin qui abituato e troppo lezioso quando invece del passaggio converrebbe il rinvio lungo. Ma quando serve si fa sentire.

Skriniar 5 Incerto nella chiusura su Dybala in occasione del gol juventino, più volte falloso sull’avversario, specie su Cuadrado che lo salta con troppa facilità. Appannato.

D’Ambrosio 6 Come sempre un gran lottatore, utile in fase di ripiegamento là dove agisce CR7, un po' meno incisivo quando deve proiettarsi in avanti. Comunque prezioso.

Barella 6.5 Molta foga ma anche tanta razionalità nel chiudere e ripartire. Come Brozovic subisce l’uscita dal campo di Sensi ma non molla di un centimetro e lotta sempre e su ogni pallone.

Brozovic 6 Autoritario finché al suo fianco c’è Sensi, ma quando perde il suo partner d'elezione si smarrisce e cala. Tocca un'infinità di palloni, ma patisce un po' la carenza di piedi buoni al suo fianco.

Sensi 6 Un problema all’inguine lo costringe a lasciare il campo al 34esimo. Fino a quel momento ordinato e prezioso come sempre. La sua uscita dal campo si fa decisamente sentire.

Vecino 5 (dal 34esimo) Impatto con il match molto complicato, sbaglia i primi tre palloni e non fa meglio sui due successivi. Il suo ingresso toglie sicurezza alla mediana nerazzurra e non offre il filtro dovuto a protezione dei tre centrali. Di buono una sua conclusione sporcata da De Ligt che colpisce l’esterno del palo. Ha la palla del pareggio in chiusura di partita ma si fa ipnotizzare da Szczesny. Insufficiente.

Asamoah 6 Limitato nella spinta dalle percussioni di Cuadrado, ma quando ne ha l’occasione è spesso troppo timido. Partita senza gravi sbavature ma anche senza acuti.

Lautaro 7 Bravissimo nel controllare palla e far ripartire la squadra, freddo e sicuro nel realizzare il rigore dell’1-1 al 18esimo, da applausi quando innescato da Lukaku costringe Szczesny alla deviazione. Il suo dinamismo mette in grande difficoltà sia Bonucci che De Ligt: fin quando resta in campo è una spina per i difensori juventini.

Politano 6 (dal 33esimo della ripresa). Porta un po' di vivacità in chiusura di match.

Lukaku 5.5 Si prende mezzo voto in meno perché in chiusura di secondo tempo sbaglia un paio di volte il tocco che avrebbe potuto riportare in partita l'Inter. Fin lì una serata di lotta, grinta e discrete intuizioni.

All. Conte 6