Infantino punta sui soldi: promette più fondi ai membri Fifa

La cassaforte della Fifa potrebbe aprirsi ancora di più: Gianni Infantino ha indicato la disponibilità a distribuire ai 211 membri della federazione internazionale una quota maggiore delle riserve di liquidità, stimate in 4,4 miliardi di sterline (circa 5,1 miliardi di euro). In una lettera inviata alle sei confederazioni continentali e visionata dalla Bbc, il presidente della Fifa ha assicurato che sosterrà "il massimo livello di finanziamento aggiuntivo che possa essere erogato responsabilmente". La proposta arriva mentre cresce la pressione su Infantino dopo il fallimento del progetto di privatizzare i Mondiali. Uefa e Concacaf hanno chiesto alla Fifa di distribuire 10 milioni di dollari (circa 8,5 milioni di euro) a ciascuna delle federazioni affiliate, attingendo alle riserve. La questione sarà esaminata dal Consiglio Fifa il prossimo 15 ottobre. "Non giudicherò in anticipo l'importo", ha scritto Infantino, aggiungendo che "una sola cifra può iniziare la discussione, ma non può completare una politica globale. La recente proposta commerciale, ora ritirata, era pensata per permettere alla Fifa di investire di più nel calcio". Intanto, la presidente della Football Association e vicepresidente Fifa Debbie Hewitt ha chiesto la pubblicazione di tutti i documenti relativi all'Ffe e una revisione indipendente del progetto.