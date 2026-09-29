Baresi, lo street artist pronto a rifare l'opera vandalizzata a Casa Milan

Sebbene in un primo momento l'autore avesse pensato "no, mi dispiace, pensando che la nuova opera potrebbe essere deturpata nuovamente", la reazione di sdegno generale lo ha convinto a cambiare idea: "C'è stata una condanna unanime, ho ricevuto una tale solidarietà e vicinanza che ho cambiato idea", complice anche il sostegno della compagna Anna che gli ha ricordato come non si possa "lasciare così un'opera che rappresenta una leggenda" e parole a MiTomorrow.