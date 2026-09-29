Baresi, lo street artist pronto a rifare l'opera vandalizzata a Casa Milan

Lucas Street Art rifarà il poster per Franco Baresi a Casa Milan: "L'ho fatto per i valori e la solidarietà ricevuta"

29 Set 2026 - 11:00
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Murale Baresi © Da video

Murale Baresi © Da video

Dopo lo sfregio che ha deturpato l'opera dedicata a Franco Baresi a pochi passi dalla sede del Milan, lo street artist Luca Rosada (in arte "Lucas Street Art") ha annunciato la decisione di rifare da zero l'installazione, spiegando che "non è tanto per l'opera tecnica, ma per la persona che rappresentava" e sottolineando come l'ex capitano rossonero fosse "prima di tutto un grande uomo" capace di trasmettere "valori di educazione e gentilezza".

Sebbene in un primo momento l'autore avesse pensato "no, mi dispiace, pensando che la nuova opera potrebbe essere deturpata nuovamente", la reazione di sdegno generale lo ha convinto a cambiare idea: "C'è stata una condanna unanime, ho ricevuto una tale solidarietà e vicinanza che ho cambiato idea", complice anche il sostegno della compagna Anna che gli ha ricordato come non si possa "lasciare così un'opera che rappresenta una leggenda" e parole a MiTomorrow.

Lucas Street Art ha anche aggiunto che "qualora venisse identificato il colpevole, avrei il piacere che venisse con me a mettere la nuova opera" perché "tutti si possono redimere degli errori commessi".

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