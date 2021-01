Inter, si rivede Vecino: 70 minuti e un gol con la Primavera

Antonio Conte lo ha detto chiaro e tondo: a gennaio non arriverà e non andrà via nessuno. Quindi all'Inter bisogna fare con chi è già in rosa, compreso Matias Vecino. Il centrocampista, ultima partita giocata il 9 luglio prima di un lungo calvario per problemi al ginocchio destro, ha riassaporato il sapore di una partita ufficiale, seppur con la maglia della Primavera nerazzurra. Per lui 69 minuti e anche la soddisfazione di un gol.

inter.it