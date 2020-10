Inter, per Lukaku risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra: salta Parma e Real

TEGOLA PER CONTE

Brutte notizie per Antonio Conte e per l'Inter. Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Gli accertamenti - si legge nel comunicato del club nerazzurro - hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante belga saranno valutate giorno dopo giorno". Tegola dunque in casa nerazzurra, con il giocatore più in forma che si ferma in un momento cruciale della stagione. Niente Parma ma soprattutto niente Real Madrid.

Lukaku salterà la gara casalinga di sabato in campionato contro gli emiliani. Nella testa di Conte però c'era già l'idea di risparmiarlo e di lasciarlo in panchina, con Pinamonti suo possibile sostituto al fianco di Lautaro Martinez. Ma l'Inter perde il belga, a meno di un miracolo, anche per la sfida di martedì prossimo in Champions League a Madrid contro il Real, importantissima per la squadra nerazzurra dopo i due pareggi contro Borussia M'Gladbach a San Siro e nella trasferta di Kiev contro lo Shakhtar raccolti finora.