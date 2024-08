Inter: si ferma anche De Vrij, speranze per Taremi e Arnautovic per il Genoa

INTER

Problema muscolare per l'olandese, migliorano le condizioni delle due punte. Tempi più lunghi per Zielinski

© inter.it 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'ultimo in ordine di tempo è Stefan De Vrij, finito ko nell'amichevole persa dai nerazzurri contro l'Al-Ittihad (2-0 a Monza), ma la questione infortuni comincia a creare qualche preoccupazione in casa Inter. Prima dell'olandese, infatti, si erano fermati nei giorni scorsi i nuovi acquisti Taremi (risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra) e Zielinski (risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra) e l'austriaco Arnautovic (piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra). Se per il difensore olandese, che svolgerà domani gli accertamenti medici per valutare l'entità del problema, è a oggi impossibile fare una previsione sulla durata dello stop, degli altri tre infortunati il solo certo di saltare l'esordio in campionato contro il Genoa è Zielinski. Il recupero di Taremi e Arnautovic procede invece più spedito e secondo quanto riportato oggi da FcInterNews entrambi potrebbero tornare a lavorare in gruppo tra martedì e mercoledì della settimana prossima, in tempo per strappare una convocazione per la prima a Marassi.

La situazione dunque non è certamente drammatica, ma qualche domanda Simone Inzaghi se la fa, perché quattro infortuni muscolari in un mesetto di preparazione non sono così pochi soprattutto in vista di una stagione che sarà molto lunga e densa di impegni tra campionato, la nuova Champions, la Supercoppa italiana e, "a fine corsa", il nuovo Mondiale per club.

Al momento bisogna fare i conti con una rosa un po' ridotta all'osso tra giocatori tornati non da molto dalle ferie dopo Europei e Coppa America e qualche ritocco che ancora si attende sul mercato. Tant'è, nel frattempo si attendono notizie sul ko di De Vrij - in un reparto che già necessita di un giocatore in più - e si valuteranno di giorno in giorno le condizioni degli altri infortunati.