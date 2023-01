Inter, si ferma ancora Brozovic: niente Napoli, Supercoppa a rischio

LA TEGOLA

Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro per il centrocampista croato

© Getty Images Niente Napoli per Marcelo Brozovic. Come riportato dal sito ufficiale dell'Inter, il centrocampista croato si è sottoposto quest'oggi a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Brozo rischia uno stop di almeno 15 giorni e così è anche in dubbio la sua presenza nella Supercoppa Italiana contro il Milan del 18 gennaio.

Comincia come era finito il 2023 di Marcelo Brozovic, di nuovo in infermeria a due giorni dalla sfida scudetto con il Napoli. Il centrocampista croato, già assente un mese tra ottobre e novembre per un problema alla coscia, aveva recuperato in tempo per il Mondiale, anch'esso terminato in anticipo per un risentimento muscolare accusato nella semifinale persa con l'Argentina.

Contro la squadra di Spalletti, Brozovic avrebbe comunque cominciato dalla panchina, ma Inzaghi è in ansia per le tante gare che attendono l'Inter in questo mese di gennaio. Oltre al Napoli, il croato salterà Monza, Parma (in Coppa Italia) e Verona. In dubbio anche la sua presenza nella Supercoppa contro il Milan del 18 gennaio, tra 16 giorni.

Vedi anche inter Inter, Lautaro Martinez: "Voglio continuare a vincere, credo nello scudetto"