Inter senza trofei, Dumfries non ci dorme: "Ma cosa è successo?". Il Mondiale per Club opportunità di riscatto

Nell'intervista rilasciata al portale olandese voetbalprimeur.nl, Dumfries si è detto personalmente soddisfatto del livello di gioco mostrato in campo: "Credo di essere cresciuto come giocatore, anche mentalmente". Diverso il bilancio per quanto riguarda gli obiettivi di squadra dell'Inter: "Certamente questo epilogo di squadra non era previsto. Una stagione senza trofei è dura da accettare". Il giocatore andato in doppia cifra in termini di gol ha ammesso di non dormire la notte per non essere riuscito a portare a casa nessuna competizione, nonostante aver combattuto con il Napoli fino all'ultima giornata di Serie A e aver raggiunto la finale in Champions League. Questa la domanda che continua a farsi Dumfries: "Ma cosa è successo?". Infine, l'olandese ha etichettato come uno shock l'addio di Simone Inzaghi con cui ha condiviso l'intero percorso in nerazzurro: "Siamo arrivati insieme quattro anni fa e con tutto lo staff, l'allenatore e i giocatori abbiamo creato una famiglia. Non ho più visto Inzaghi da Monaco, non c'è stato spazio per farlo in tutta la confusione, ma ci siamo sentiti. È stato un po' uno shock, ma a volte le cose vanno così. Si entra in una nuova fase con un nuovo allenatore. Speriamo di rifarci e vincere qualche trofeo".