Roma, El Shaarawy: "Con Gasp e Ranieri siamo in buone mani"

El Shaarawy, capitano della Roma la prossima stagione, ha parlato a una settimana dall'inizio della Serie A: "Indossare la fascia di capitano è una grande soddisfazione e anche una bella responsabilità. Gasperini è un maestro di campo, un tecnico diretto sia in campo che fuori, capace di valorizzare i giocatori e di farli esprimere al meglio. Ha sicuramente richiesto tanta intensità, con la volontà di far crescere sia il gruppo che i singoli. È, senza dubbio, un allenatore molto esperto. Con lui e Ranieri siamo in buone mani", le sue parole.