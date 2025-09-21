Inter, senza Lautaro striscia positiva. E per Pio Esposito settimana da sogno

La scaramanzia è sempre argomento delicato nel calcio. Ma, mettiamola così, se alla fine Cristian Chivu decidesse di non far giocare Lautaro Martinez (da titolare o subentrante che sia) per consentirgli di recuperare al meglio dal fastidio alla schiena anche la statistica sarebbe dalla sua: nelle ultime 27 partite giocate dall'Inter senza il suo capitano, infatti, sono arrivate 21 vittorie e sei pareggi. Zero sconfitte, il dato viene da sé. Per ritrovare un ko nerazzurro con Lautaro assente bisogna tornare al 19 marzo 2019 quando vinse la Lazio guidata, curiosamente, da quello che qualche anno dopo sarebbe stato proprio l'allenatore del Toro: Simone Inzaghi. Dati che ovviamente sono influenzati dal fatto che nelle ultime stagioni l'Inter è stata sempre ad alti livelli in tutte le competizioni e dunque, anche senza l'argentino, resta squadra capace di tutto.