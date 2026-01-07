Logo SportMediaset

Milan, Allegri: "Modric quando sbaglia chiede scusa, mi fa sorridere"

07 Gen 2026 - 14:42
"Modric non è una sorpresa, ma lo è la passione per il lavoro che fa e l'umiltà con cui si presenta tutti i giorni al campo. Quando sbaglia un passaggio si arrabbia con se stesso e chiede scusa, questo mi fa sorridere. È un esempio per i giovani". Così l'allenatore del Milan Max Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa. Su quanto è importante anche Rabiot sulla mentalità. "Credo che sia una regola di vita. Non è che i più anziani sono più bravi tecnicamente. Non è che è un ingegnere anziano è più preparato di uno più giovane. Nel calcio è una questione di partite giocate. È solo una questione di esperienza. Il Milan ha giocatori con meno partite ma di ottima qualità che possono diventare importanti per il futuro del Milan", ha detto. 

