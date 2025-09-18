Inter, la notte di Pio: per Esposito un esordio in Champions da predestinato

Attaccante completo, fisico imponente, piedi educati, altruista e caparbio, capace di creare spazi per i compagni e far risalire la squadra difendendo il pallone con grande padronanza. Ad alcuni commentatori ieri sera ha addirittura ricordato Dzeko, per i più è apparso un clone di Luca Toni, che non a caso nel post partita su Prime Video lo ha apertamente elogiato. Ma come lui anche campioni del calibro di Seedorf e Julio Cesar, presenti alla Cruijff Arena di Amsterdam.