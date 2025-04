Inter, senti Laporta: "Siamo già in modalità Champions"

Un rendimento che garantirà un posto sulla panchina blaugrana a Flick: "Sa che vogliamo che resti il più a lungo possibile, che è un buon allenatore per le sue capacità personali e sportive, per il suo modo di intendere il club. Ma è un allenatore che preferisce affrontare le cose anno per anno. Ha un contratto fino al 2026 e l'area sportiva sta facendo il necessario per pianificare il presente e l'immediato futuro. Chi ha deciso che Flick sarebbe stato l'allenatore della prima squadra è stato Deco, è merito suo e di Bojan che ne hanno analizzato il carattere da una prospettiva calcistica e professionale, il sistema di gioco. Mi è piaciuto fin dall'inizio; c'erano altre opzioni e hanno scelto lui, ma avrei accettato chiunque".