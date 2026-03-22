Per lo scudetto basta un'Inter al 66 per cento: nel girone d'andata bottino pieno contro le avversarie che mancano

Oltre al vantaggio già incamerato, c'è un altro dato che può rincuorare il tecnico romeno e i suoi in vista della volata finale: nel girone d’andata i nerazzurri hanno battuto tutte le nove avversarie che dovranno affrontare da qui a fine campionato. Un aspetto non di poco conto a livello psicologico, soprattutto ora che l'aria si sta facendo sempre più pesante intorno ad Appiano Gentile. I nerazzurri intravedono il tanto agognato traguardo dopo il tragico finale della scorsa stagione che li ha lasciati a mani vuote: la distanza che separa l'Inter dal ventunesimo scudetto della storia sono appena 19 punti. Tanti infatti basterebbero nelle ultime 9 partite per laurearsi sicuramente campioni d'Italia. Il Milan, secondo, vincendole tutte da qui alla fine potrebbe arrivare a quota 87. Per fare meglio ai nerazzurri basterebbero 6 vittorie e un pareggio, o anche 5 vittorie e 4 pareggi, per superare il punteggio massimo possibile per i rossoneri. L'Inter dunque quindi dovrebbe "steccare" almeno 5 partite su nove per lasciarsi scivolare dalle mani anche questo scudetto.