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Per lo scudetto basta un'Inter al 66 per cento: nel girone d'andata bottino pieno contro le avversarie che mancano

Per la certezza matematica del tricolore ai nerazzurri servono almeno 19 punti nelle ultime 9 giornate. All'andata, contro le squadre che dovrà affrontare, sono arrivati 27 punti

22 Mar 2026 - 10:17
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La matematica non è un'opinione. Chirstian Chivu oggi si deve aggrappare a questo proverbio per guardare con fiducia all'ultimo scorcio di campionato. La sua Inter nelle ultime uscite è sembrata scarica sia a livello fisico che mentale, mentre Milan e Napoli soprattutto sembrano invece rinvigorite anche dal recupero di alcuni lungodegenti (da De Bruyne a McTominay). La classifica però sorride ancora ai nerazzurri che possono contare su un vantaggio ancora abbastanza consistente: 5 punti sul Milan e 6 sul Napoli che potrebbero diventare rispettivamente 8 e 9 con un successo nella trasferta di Firenze.

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Oltre al vantaggio già incamerato, c'è un altro dato che può rincuorare il tecnico romeno e i suoi in vista della volata finale: nel girone d’andata i nerazzurri hanno battuto tutte le nove avversarie che dovranno affrontare da qui a fine campionato. Un aspetto non di poco conto a livello psicologico, soprattutto ora che l'aria si sta facendo sempre più pesante intorno ad Appiano Gentile. I nerazzurri intravedono il tanto agognato traguardo dopo il tragico finale della scorsa stagione che li ha lasciati a mani vuote: la distanza che separa l'Inter dal ventunesimo scudetto della storia sono appena 19 punti. Tanti infatti basterebbero nelle ultime 9 partite per laurearsi sicuramente campioni d'Italia. Il Milan, secondo, vincendole tutte da qui alla fine potrebbe arrivare a quota 87. Per fare meglio ai nerazzurri basterebbero 6 vittorie e un pareggio, o anche 5 vittorie e 4 pareggi, per superare il punteggio massimo possibile per i rossoneri. L'Inter dunque quindi dovrebbe "steccare" almeno 5 partite su nove per lasciarsi scivolare dalle mani anche questo scudetto. 

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