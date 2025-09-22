Inter, Chivu mette alle spalle il periodo difficile: l'operazione rimonta è partita

Il match di San Siro ha avuto anche qualche ombra, va detto, cominciando dalle troppe chance sprecate prima del raddoppio firmato Carlos Augusto e finendo con la facilità con cui la tensione è calata ed è stato incassato il 2-1 di Cheddira. Ci si sarebbe potuti risparmiare qualche sofferenza negli ultimi minuti ed è certamente un aspetto su cui lavorare, ma la sostanza non cambia: l'Inter ha fatto la partita, l'ha di fatto dominata e ha evidenziato ancora una volta di essere una squadra dai meccanismi ben oliati a prescindere dagli interpreti del gioco. Sucic si muove come un veterano, Akanji al momento non dà ancora le stesse garanzie di Pavard ma il suo ruolo lo svolge con diligenza, mentre Esposito sembra stia affilando le armi: ad Amsterdam un match totalmente al servizio della squadra, col Sassuolo qualche occasione in più per far male e un miracolo di Muric a negargli la gioia del primo gol nella massima serie.