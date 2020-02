Inter: Sanchez arma in più verso la sfida scudetto con la Juventus

INTER

Un allenatore professionista, a maggior ragione se top come Antonio Conte, sa trarre indicazioni anche da situazioni limite come quella di Inter-Ludogorets, contro avversari di livello inferiore, a qualificazione praticamente già acquisita nel match di andata e senza pubblico di contorno. Nei novanta minuti di San Siro il ritmo dei nerazzurri è stato logicamente basso, sarà anche per questo che è spiccato l'atteggiamento di Alexis Sanchez, uno che tra infortuni e scelte tecniche ha poco minutaggio nelle gambe ma ha sfruttato l'occasione per bussare alla porta dell'allenatore. Inter, Conte: "Minutaggio a chi aveva giocato meno"

Archiviata la qualificazione in Europa League, il mirino della truppa interista è puntato verso lo Stadium e la sfida scudetto contro la Juventus. Paradossalmente le porte chiuse di San Siro per il coronavirus potrebbero dare un piccolo vantaggio all'Inter visto che anche domenica sera si dovrebbe giocare senza pubblico. Ma siamo sicuri che il sorriso più grande per Conte, probabile recupero di Handanovic a parte, arrivi proprio dalla prestazione del cileno.

Voglia, grinta, intensità e il gol negato solo dalla traversa, il Nino Maravilla sembra tirato a lucido per dare al tecnico una variabile tattica in più. A maggior ragione ora che Lautaro Martinez sembra vivere un momento di flessione. Recentemente alcune sirene da Manchester (Solskjaer, tecnico dello United proprietario del cartellino, aveva dichiarato apertamente che il giocatore sarebbe stato richiamato al termine del prestito) potevano distrarre Sanchez che invece dimostra di essere dentro il progetto interista e spera sempre nel riscatto.

Oltretutto la grande intesa con Lukaku, da manuale lo scambio in occasione del gollonzo del belga, lo rende un perfetto partner di quella che è un po' l'unico uomo insostituibile nello scacchiere offensivo interista. Tutte componenti che portano ad una possibile grande chance contro la Juve, che può diventare una sorta di rivincita per Sanchez (all'andata squalificato per l'espulsione rimediata contro la Sampdoria): una prestazione decisiva, magari con gol, potrebbe spalancargli le porte di un riscatto.