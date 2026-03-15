Bivio Inter: lasciarsi consumare dalle polemiche o sfruttare il rumore dei nemici

Se anche uno di solito pacato come Cristian Chivu non riesce a trattenere la rabbia sino a rimediare un doppio cartellino giallo in pochi secondi, significa che il momento è serio: l'Inter ha perso la pazienza, o forse gliel'hanno fatta perdere visto il Triplete Ricci-Sulemana-Scalvini, ed è la situazione più pericolosa che le potesse capitare. Perché il vantaggio sul Milan, a prescindere da quel che farà contro la Lazio, resta concreto a nove turni dalla fine ma il rischio di avvitarsi su sé stessi può essere più forte da quel che faranno i cugini sul campo da qui all'ultima giornata di campionato.