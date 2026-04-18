L'Inter ritrova il vero Barella: leadership e gol per la volata scudetto di Chivu

Roma, Como e Cagliari: è proprio il caso di dire che tre indizi fanno una prova. C'è tanto di Nicolò Barella nell'Inter ha ripreso a marciare a ritmo scudetto, e le reti contro giallorossi e sardi c'entrano poco in questo ragionamento. Chiariamo: pur non essendo un attaccante, è logico che ritrovare la via del gol sei mesi (l'unico altro stagionale era stato quello di ottobre contro la Cremonese) dia un ulteriore boost di fiducia a ogni giocatore ma quello che Barella ha mostrato in campo a livello di intensità, presenza, leadership e lucidità era qualcosa che gli mancava da diverso tempo.