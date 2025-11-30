Logo SportMediaset

qui inter

Lautaro raggiunge Mazzola e non molla: "Penso all'Inter, lascio parlare chi sta fuori"

Il capitano replica alle critiche e assicura: "Ci sono abituato, la gente fuori può parlare. Noi pensiamo solo a portare l'Inter il più in alto possibile"

30 Nov 2025 - 17:31
1 di 20
© ge
© ge
© ge

© ge

© ge

Nel giorno della sua 250esima presenza in Serie A con la maglia dell'Inter, Lautaro Martinez sigla il suo gol numero 162 in nerazzurro, raggiungendo nella classifica all time la bandiera Sandro Mazzola. Un traguardo, raggiunto con la doppietta siglata all'Arena Garibaldi nello 0-2 al Pisa, che spazza via pensieri e fa mettere le cose in chiaro dal capitano nerazzurro: "Sono contento perché abbiamo vinto dopo due ko. Qualcuno mi ha criticato, sono abituato. Lavoro per me stesso, per l'Inter e per la mia famiglia. Lascio parlare chi è fuori".

Doppietta di Lautaro: l'Inter non sbaglia a Pisa e torna a correre

"Sono contento per la squadra, per la mia famiglia e per me stesso. Lavoro per l'Inter, basta" ha sottolineato il Toro, che ha poi aggiunto: "Spero la mia storia qui duri tanto, ho ancora tanti anni di contratto e la gente mi vuole bene. Ma la squadra viene sempre prima di tutto, io penso solo a lavorare. È da tanti anni che lottiamo per tutte le competizioni, la gente fuori può parlare ma noi pensiamo solo a portare l'Inter il più in alto possibile".

Il Toro spacca la gara, Akanji e Acerbi faticano e Thuram "passeggia"

A mettere lo zampino nella doppietta dell'argentino anche Francesco Pio Esposito, che ha una cena pagata dal capitano nerazzurro: "Certo. Dicono che non offro mai? Ho sentito tante cose (ride, ndr), anche i compagni scherzano su questo. Stare insieme conta tanto per il gruppo, giocando ogni tre giorni si fa difficile, ma appena c'è tempo organizzo io una grigliata come sempre".

inter
lautaro
mazzola

