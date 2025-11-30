Lautaro raggiunge Mazzola e non molla: "Penso all'Inter, lascio parlare chi sta fuori"

Nel giorno della sua 250esima presenza in Serie A con la maglia dell'Inter, Lautaro Martinez sigla il suo gol numero 162 in nerazzurro, raggiungendo nella classifica all time la bandiera Sandro Mazzola. Un traguardo, raggiunto con la doppietta siglata all'Arena Garibaldi nello 0-2 al Pisa, che spazza via pensieri e fa mettere le cose in chiaro dal capitano nerazzurro: "Sono contento perché abbiamo vinto dopo due ko. Qualcuno mi ha criticato, sono abituato. Lavoro per me stesso, per l'Inter e per la mia famiglia. Lascio parlare chi è fuori".