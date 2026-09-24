Monaco, la squalifica per Brunner arriva.. in ritardo: due turni di stop per l'esultanza choc

La Commissione disciplinare della Ligue 1 ha sancito una squalifica di due turni per Paris Brunner, attaccante del Monaco. Al classe 2006 cresciuto al Borussia Dortmund è contestata la controversa esultanza eseguita lo scorso 12 settembre in occasione del match contro lo Strasburgo. Siglato il pareggio, la punta aveva festeggiato mimando il gesto del taglio della gola. Invano il tentativo di scusarsi dopo la partita sui propri social, etichettando l'accaduto come maldestro. Il 20enne centravanti salterà quindi le gare al rientro dalla sosta contro Tolosa e Lorient.