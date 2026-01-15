Logo SportMediaset

IL PROTAGONISTA

Inter, Pio Esposito: "Questo gol lo aspettavo da tanto. Con Chivu legame speciale, poche parole e tanto affetto"

L'attaccante nerazzurro, eletto MVP, e quell'abbraccio con il mister: "Il primo posto non ci spaventa ma ci carica"

di Antonella Pelosi
15 Gen 2026 - 00:02

"Lo aspettavo da tanto questo gol, alla fine è arrivato. Il duro lavoro ripaga sempre in un modo o nell'altro. Sono contentissimo, lo aspettavo veramente tanto. Manca quello in Champions qui ma va bene così, per ora mi accontento". Serata speciale per Pio Esposito: il suo primo gol a San Siro in campionato regala all'Inter una vittoria importantissima. Chivu è corso da lui dopo la rete: "Sono contento dell'abbraccio del mister, era successo anche in Primavera. Il nostro legame è fatto di poche parole ma di grande affetto - ha detto ancora a Dazn l'attaccante nerazzurro, eletto MVP di Inter-Lecce - Il mister è una di quelle persone che non ha bisogno di tante parole. Siamo praticamente cresciuti insieme, lui come mister e io come giocatore, è molto importante per me come persona. Il primo posto non ci spaventa ma ci carica. Non può certo spaventarti il tuo obiettivo, quello che vogliono tutti. Vogliamo stare lì. Le gare sono tutte difficili e stasera è arrivata l'ennesima conferma".

