Tegola Milan: Pulisic salta il Bologna, ecco il motivo del forfait

Il Milan perde un pezzo pregiato per la trasferta di domani sera al Dall’Ara contro il Bologna: Christian Pulisic non sarà infatti della partita. L’esterno statunitense ha lasciato il centro sportivo di Milanello subito dopo l'allenamento odierno a causa di una borsite all’ileopsoas che gli impedirà di unirsi ai compagni, pronti alla partenza per l'Emilia. Un'assenza pesante per i rossoneri, che si somma a quelle già note di Saelemaekers e Gimenez.