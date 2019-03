Inter, Perisic e Maxi Lopez diventano amici su Instagram: follow reciproco dopo il derby

18/03/2019

L' Inter ha trionfato nel derby contro il Milan senza Mauro Icardi , che non era nemmeno presente suglia spalti di San Siro. Chi invece c'era ed è anche stato protagonista di una buona prestazione è Ivan Perisic , che dopo la vittoria contro i rossoneri ha trovato una sorpresa: una nuova richiesta di amicizia su Instagram . Fino a qui niente di strano, a far rumore è però il nome del nuovo amico social del croato: Maxi Lopez .

La cosa ha provocato molto scalpore in Rete, sia perché da tempo si parla di un rapporto difficile tra Perisic e Icardi, sia perché il croato e Maxi Lopez vivono in due continenti differenti e non hanno mai giocato insieme.

Una serie di fatti che hanno scatenato la maliziosità del popolo social, anche per la curiosa tempistica di questa nuova "alleanza", che è stata appunto sancita dopo il derby vinto dai nerazzurri. I due giocatori si sono scambiati i rispettivi follow e poi sono arrivati anche due like messi dall'argentino ad altrettante foto del croato.

Una strana amicizia, niente di più, ma che sicuramente non avrà fatto piacere a Mauro Icardi e Wanda Nara.