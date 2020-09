Inter, Perisic: "Contento di essere di nuovo qui"

L'ARMA IN PIÙ?

Da esubero a potenziale arma in più per Conte. Ivan Perisic è pronto a giocarsi le sue carte in nerazzurro: "Sono contento di essere di nuovo all'Inter: ho un contratto di due anni e spero che faremo grandi cose insieme - ha detto il croato ai microfoni di Inter Tv - Mi aspetto un'annata positiva. L'anno scorso ho visto tutte le partite della squadra, sono sempre stato il tifoso numero uno e mi è dispiaciuto per come sia finita la stagione (la sconfitta in finale di Europa League, ndr). I miei compagni erano stati bravissimi ad arrivare fino in fondo".

L'intervista stessa, essendo stata rilasciata al canale tematico del club, sembra confermare che per Perisic le porte del mercato sono ormai chiuse. La cifra offerta dal Bayern Monaco per il riscatto non ha soddisfatto le esigenze dell'Inter e ora, a meno di clamorosi rilanci, l'esterno classe '89 sembra destinato a ricominciare dal nerazzurro: "Ho vissuto un anno incredibile al Bayern - ha ammesso - Ho vinto tre trofei con una grande squadra, anche se l'inizio era stato pieno di difficoltà. Con il cambio di allenatore le cose sono andate meglio (da Kovac a Flick, ndr), poi a febbraio mi sono rotto la caviglia. Alla fine comunque abbiamo vinto tutto. È stato un anno positivo".

In attesa del debutto stagionale, sabato a San Siro contro la Fiorentina, Perisic ha disputato 90' in amichevole contro il Pisa: "Era la prima volta da tre mesi che giocavo tutta la partita. Non è facile e serve tempo per abituarsi. Sappiamo tutti quanto al mister piaccia lavorare tanto. Comunque siamo sulla buona strada, nello spogliatoio ho percepito tanta voglia. Tutti sono pronti, c'e' grande fame".