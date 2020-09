Inter, Perisic cita Tom Brady: "Occasione da non sprecare"

Niente riscatto da parte del Bayern Monaco per Ivan Perisic che torna a farsi sentire sui social dopo il saluto ai bavaresi. Questa volta, anche se indirettamente, il messaggio sembra abbia come destinatario Antonio Conte e quindi l'Inter. "Non me ne frega se sei una prima scelta, io ero la 199esima. Ma ascolta, se hai un'occasione di scendere in campo, non sprecarla perché potresti non averne una seconda" la citazione di Tom Brady nelle storie Instagram del croato.