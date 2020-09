Inter, Perisic saluta il Bayern Monaco: "Veni, vidi, vici"

A Ivan Perisic non è bastato conquistare il Triplete per essere riscattato dal Bayern Monaco: dopo Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League l'esterno croato è rientrato all'Inter in attesa di un rilancio nerazzurro o nuova destinazione. Perisic ha voluto salutare i bavaresi con un post dal sapore epico: "Veni, vidi, vici" (Venni, vidi, vinsi) come Giulio Cesare nella battaglia a Zela contro Farnace II del Ponto.