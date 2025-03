Inter: per Zielinski si teme uno stop medio-lungo, allarme rientrato per Lautaro

"Credo che Zielinski lo perderemo per un po'". Saranno gli esami in programma lunedì a dare una risposta più precisa sull'infortunio del centrocampista polacco, rimasto in campo soltanto 3' contro il Monza, ma le parole a fine partita di Simone Inzaghi non lasciano presagire nulla di buono sul problema al polpaccio destro e sui tempi di recupero dell'ex Napoli. Zielinski è entrato in campo al 25' della ripresa al posto di Mkhitaryan e poco dopo ha sentito tirare il polpaccio dopo uno scatto: bandiera bianca e dentro Correa. A fine partita ha lasciato lo stadio con le stampelle. Si teme uno stop medio-lungo. Notizie rassicuranti arrivano invece da Lautaro Martinez, che a fine gara ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra: come riferisce Sky Sport, solo un affatocamento per il capitano nerazzurro, che sarà a disposizione per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Feyenoord, in programma martedì sera a San Siro (arbitrerà lo slovacco Ivan Kružliak). Per quanto riguarda Dimarco e Zalewski "non recuperano per martedì, vedremo per domenica", ha detto ancora Inzaghi. E domenica c'è l'Atalanta a Bergamo. Intanto la squadra è tornata in campo domenica mattina per preparare la sfida contro gli olandesi: lavoro di scarico per chi ha giocato di più contro il Monza.