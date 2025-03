Serie A, Inter-Monza 3-2: vittoria in rimonta per Inzaghi, nerazzurri difendono il primato

- Inter e Milan hanno vinto entrambe un match dopo essere andate in svantaggio di almeno due gol nello stesso turno di un campionato di Serie A per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano (da 0-2 a 3-2 entrambe).

- 50° gol in Serie A per Hakan Çalhanoğlu, che diventa così il primo giocatore turco a tagliare questo traguardo nella competizione.

- Primo gol segnato in Serie A da Keita Baldé dal 21 novembre 2021 con il Cagliari (vs Sassuolo), dopo esattamente 1203 giorni. Inoltre i nerazzurri sono diventati la prima squadra contro cui l'attaccante è andato a bersaglio con tre maglie differenti nei maggiori cinque campionati europei.

- Marko Arnautovic è andato a segno per due presenze di fila in casa (contro Fiorentina e Monza) per la prima volta dalla serie di tre registrata tra agosto e settembre 2002 con il Bologna.

- L'Inter ha tentato 14 tiri nel corso del primo tempo contro il Monza e in questa Serie A non aveva mai provato così tante conclusioni in una prima frazione del torneo.

- L'Inter non subiva almeno due gol nel corso di un primo tempo in Serie A dallo scorso 27 ottobre 2024, sempre a San Siro (vs Juventus - due anche in quel caso).

- Il Monza non segnava almeno due gol nel corso di un primo tempo in Serie A dal 27 ottobre 2024, in casa vs Venezia (due anche in quel caso).

- Secondo gol in Serie A per Samuele Birindelli, entrambi nella stagione in corso (nelle 11 presenze in questo campionato), dopo che non aveva mai trovato la via della rete nelle prime 66 gare nella competizione.

- L'Inter è la squadra contro cui Keità Balde ha segnato più gol in Serie A (quattro, alla pari con Empoli e Fiorentina).

- Denzel Dumfries ha preso parte a otto gol in questa Serie A (sei reti e due assist in 24 partite), tante partecipazioni quante quelle fatte registrare nell'intero scorso campionato (4G+4A in 31 presenze).

- Dany Mota ha servito più di un assist (due) in una singola partita di Serie A per la prima volta nel massimo campionato.

- Secondo autogol nel campionato in corso per il Monza (dopo quello vs Hellas Verona) e in questo torneo solo Udinese (cinque) e Venezia (tre) ne contano di più.

- Quello di Marcus Thuram è il 16esimo legno colpito dall'Inter in questa Serie A e nel campionato in corso nessuno ne conta di più (16 come l'Atalanta).

- Secondo assist nelle ultime tre partite casalinghe in Serie A per Yann Bisseck, dopo che non he aveva serviti nelle precedenti nove presenze interne nella competizione.

- 150ª vittoria in Serie A per Lautaro Martínez, tutte con la maglia dell’Inter. Dal suo esordio nella competizione nel 2018/19 è il giocatore che ha registrato più successi.

- 350ª presenza nei maggiori cinque campionati europei per Marko Arnautovic.

- Prima presenza da titolare in Serie A per Gaetano Castrovilli dal 22 settembre 2024 (con la Lazio vs Fiorentina), dopo esattamente 167 giorni.

- L'Inter è scesa in campo con una formazione dall'età media pari a 30 anni e 311 giorni e nel campionato in corso, solo in un'occasione Simone Inzaghi ha schierato un XI titolare più 'anziano': 30 anni e 343 giorni ad agosto 2024 vs Lecce.