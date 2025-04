Inter, Pavard descrive i suoi compagni: "Thuram un pazzo, Barella è pura energia"

Il difensore dell'Inter Benjamin Pavard, nel corso di un'intervista ai microfoni della UEFA, ha descritto i suoi compagni di squadra, associandogli un aggettivo o un sostantivo ben preciso. "Barella è pura energia. Questo ragazzo ha troppa energia, dalle 8 del mattino alle 20 di sera non si ferma mai - ha spiegato il difensore francese -. È sempre sorridente e ha molta energia. Non so come faccia perché a volte arrivi la mattina, sei stanco, tranquillo, ma lui no, non si ferma mai".