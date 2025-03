Inter, Pavard: "Col Bayern sarà 50 e 50 ma il Triplete è possibile"

Benjamin Pavard vuole raddoppiare i Triplete: dopo quello vinto col Bayern Monaco nel 2020, ora ci riprova con l'Inter. "Nel calcio tutto è possibile, anche il Triplete: bisogna mantenere questo spirito sino alla fine, sono fiducioso perché in allenamento si spinge al massimo. E io non ne ho mai abbastanza di vincere" spiega il difensore francese, che vivrà i quarti di Champions League da ex: "Sfida da 50 e 50, equilibratissima. Attenzione a Olise, è fortissimo. Avremo occasioni ma servirà restare lucidi nei momenti di sofferenza. Il Bayern è storia, organizzazione, vittoria e solidità ma l'Inter è altrettanto grande e non c'è niente come San Siro pieno. Sono ancora più interista di quando sono arrivato".